Власти сообщили о наличии запасов топлива и продовольствия в Крыму

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
В Минтрансе сообщили о повреждении дорожного полотна Крымского моста Политика, 06:41
Перевозчик допустил сбои в движении поездов из-за ЧП на Крымском мосту Политика, 06:34
Развожаев исключил дефицит топлива и продуктов в Севастополе Политика, 06:32
Работу паромов между Крымом и Кубанью остановили Политика, 06:19
Трамп обвинил Байдена в неспособности вести дела с мировыми лидерами Политика, 06:09
Власти сообщили о наличии запасов топлива и продовольствия в Крыму Политика, 05:47
Кондратьев попросил воздержаться от поездок по Крымскому мосту Политика, 05:31
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП Политика, 05:16
The Sun узнала, что принц Уильям ездит к Карлу III на электросамокате Политика, 04:59
Аксенов сообщил об остановке движения на Крымском мосту из-за ЧП Политика, 04:37
В России решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий Политика, 04:11
В России предложили ввести штраф за выгул опасных собак без намордника Общество, 04:09
Итоги расследования краха Credit Suisse засекретят на 50 лет Финансы, 03:31
ЦБ поддержал законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков Финансы, 03:26
Политика ,  
0 

Власти сообщили о наличии запасов топлива и продовольствия в Крыму

Власти сообщили о наличии запасов топлива и продовольствия в Крыму после ЧП на мосту
Регион обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами, сообщила врио министра промышленной политики Елена Элекчян. Аксенов заявил об остановке движения по Крымскому мосту из-за «ЧП»

В Крыму есть запасы топлива, продовольственных и промышленных товаров, сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян, ее слова приводит советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале.

«Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы», — сказала она.

Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об обстановке движения по Крымскому мосту из-за «чрезвычайного происшествия» у 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Он и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев призвали отказаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы. Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил в телеграм-канале, что работа паромной переправы также приостановлена. По поручению губернатора в этом районе создан оперативный штаб.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, пробка на подъезде к мосту на данный момент растянулась примерно на 3 км. По информации корреспондента «Интерфакса», автомобилистов, которые с ночи ожидали проезда по мосту со стороны Кубани, разворачивают.
Телеканал «Звезда» со ссылкой на корреспондента передает, что перед мостом остановили поезд, следовавший в Москву. «РИА Новости» в центре поддержки РЖД сообщили, что поезда в Краснодарский край и обратно следуют по расписанию.

Советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков заверил, что туристам окажут всю необходимую помощь.

Читайте на РБК Pro
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Аскет-миллиардер. Как бывший хиппи стал самым богатым японцем
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Крымский мост ЧП
Материалы по теме
Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП
Политика
В пробке у Крымского моста встали 1,2 тыс. машин
Общество
Число машин в очереди на Крымский мост снизилось до 950
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter