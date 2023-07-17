Власти сообщили о наличии запасов топлива и продовольствия в Крыму после ЧП на мосту

Власти сообщили о наличии запасов топлива и продовольствия в Крыму

Регион обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами, сообщила врио министра промышленной политики Елена Элекчян. Аксенов заявил об остановке движения по Крымскому мосту из-за «ЧП»

В Крыму есть запасы топлива, продовольственных и промышленных товаров, сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян, ее слова приводит советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале.

«Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы», — сказала она.

Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об обстановке движения по Крымскому мосту из-за «чрезвычайного происшествия» у 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Он и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев призвали отказаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы. Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил в телеграм-канале, что работа паромной переправы также приостановлена. По поручению губернатора в этом районе создан оперативный штаб.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, пробка на подъезде к мосту на данный момент растянулась примерно на 3 км. По информации корреспондента «Интерфакса», автомобилистов, которые с ночи ожидали проезда по мосту со стороны Кубани, разворачивают.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на корреспондента передает, что перед мостом остановили поезд, следовавший в Москву. «РИА Новости» в центре поддержки РЖД сообщили, что поезда в Краснодарский край и обратно следуют по расписанию.

Советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков заверил, что туристам окажут всю необходимую помощь.