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В Киеве заявили о планах выдворить из Крыма до 800 тыс. россиян

Представитель Зеленского Ташева заявила о планах выдворить из Крыма до 800 тыс. россиян

Украинские власти в случае захвата Крыма намерены выдворить с полуострова до 800 тыс. россиян, которые переехали в республику после ее присоединения к России. Об этом заявила в беседе с Newsweek постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева.

Ташева заявила, что «принудительной высылке» подвергнут всех россиян, которые «незаконно» переехали в Крым. По ее оценкам, это от 500 до 800 тыс. человек.

Киев также рассчитывает «внести в черный список» около 10 тыс. украинцев, которые сотрудничали с российскими властями в Крыму, добавила Ташева. «Это будет непростой процесс, поэтому мы уже разрабатываем правовую базу для будущих разбирательств», — сказала она.

В мае Ташева говорила, что возможная высылка не коснется коренных крымчан, которые получили паспорт России. «Всех украинских граждан в Крыму, которые стали жертвами принудительной паспортизации, мы признаем гражданами Украины согласно нашему законодательству», — поясняла она в интервью «Укринформу».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Киев итоги голосования не признал. Украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, после начала российской военной операции на Украине неоднократно говорили о готовности вернуть Крым «любыми средствами». Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что это произойдет «комбинированным путем — военной силой и дипломатией».

Российские власти считают вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым и исключают возможность возвращения его под контроль Киева. Глава республики Сергей Аксенов говорил, что Украине «не видать Крым как своих ушей». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что попытки Киева отвоевать Крым станут основанием для применения всех средств защиты, включая «предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания».

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