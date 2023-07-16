Sony и Microsoft договорились о выходе новых частей игры Call of Duty на PlayStation

Microsoft и Sony договорились о выходе Call of Duty на PlayStation

Microsoft и Sony заключили соглашение, согласно которому новые части игры Call of Duty продолжат выходить на консолях PlayStation. Об этом сообщил глава Xbox Gaming — подразделения Microsoft — Фил Спенсер в своем Twitter.

«Мы рады сообщить, что Microsoft и PlayStation подписали обязывающее соглашение о сохранении Call of Duty на PlayStation после покупки Activision Blizzard», — написал Спенсер. На какой срок заключено соглашение, не уточняется.

В феврале Microsoft заключила аналогичное соглашение с Nintendo. Срок договора — десять лет. Компании заключили соглашение накануне слушаний в Еврокомиссии, которая должна была решить, одобрять ли сделку Microsoft по покупке разработчика игр Activision Blizzard, который выпускает Call of Duty.

Activision Blizzard принадлежат франшизы Warcraft, Diablo, Call of Duty, Overwatch, Hearthstone, Candy Crush и др. Microsoft — владелец Windows и одной из крупнейших игровых платформ Xbox.

О планах купить Activision за $68,7 млрд Microsoft объявила в январе 2022 года. Sony, основной конкурент Microsoft на игровом рынке, тогда распространила заявление, что покупка такого крупного издателя навредит конкуренции на рынке. Как пишет The Verge, в компании также опасались, что Microsoft сделает Call of Duty эксклюзивом на Xbox.

В мае Еврокомиссия одобрила сделку, отметив, что соглашение не повлияет на конкуренцию на рынке, поскольку Microsoft разрешит другим игровым компаниям иметь доступ к продуктам Activision Blizzard. 12 июля заключить сделку разрешил Окружной суд Калифорнии. В материалах суда говорится, что сделка о покупке должна быть закрыта до 18 июля.