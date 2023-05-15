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ЕС одобрил покупку Microsoft разработчика Call of Duty

Евросоюз в отличие от США и Британии одобрил покупку Microsoft разработчика Call of Duty
О намерении купить Activision Blizzard за $69 млрд Microsoft объявила более года назад, но сделку не одобрили антимонопольные регуляторы в США и Британии. Евросоюз принял противоположное решение
Microsoft MSFT $309,07 +0,03% Купить
Activision Blizzard ATVI $78,48 +1,59% Купить
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) одобрила крупнейшую в игровой индустрии сделку по приобретению корпорацией Microsoft, выпускающей игровые консоли Xbox, разработчика компьютерных игр Activision Blizzard за $69 млрд, сообщает Bloomberg.

ЕК считает, что сделка не повлияет на конкуренцию, поскольку Microsoft разрешит другим игровым компаниям (например, Sony, которая выпускает консоли PlayStation) иметь доступ к продуктам Activision Blizzard в течение десяти лет. По словам главы антимонопольного законодательства ЕС Маргрет Вестагер, сделка «запустит» рынок облачного гейминга, который пока составляет 1–3% всего игрового рынка.

Microsoft подтвердила, что выполнит требование ЕК о лицензировании «популярных игр Activision Blizzard для конкурирующих облачных игровых сервисов». В компании указали, что игры будут доступны пользователям «на любом устройстве, которое они выберут», сообщает The New York Times.

Среди игр, разработанных Activision Blizzard, — Warcraft, Diablo, Call of Duty, Overwatch, Candy Crush и др.

Однако одобрение ЕС не означает, что сделка в ближайшее время состоится, указывает Bloomberg. Microsoft предстоят судебные разбирательства в США и Великобритании, поскольку антимонопольные регуляторы в этих странах (британский CMA и американская FTC) заблокировали сделку. Microsoft обещала оспорить эти решения.

В Вашингтоне заявили, что опасаются отказов конкурентам со стороны новых владельцев в доступе к игровому контенту. В Лондоне предположили, что сделка навредит рынку облачного гейминга и разнообразию выбора для игроков.

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О своем решении приобрести Activision Blizzard Microsoft объявила еще в январе прошлого года. Корпорации должны перейти права на культовые игровые франшизы и проведение киберспортивных состязаний через Major League Gaming.

Ожидалось, что сделка будет закрыта в текущем году. Microsoft, если получит Activision, станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Microsoft Activision Blizzard сделка Игры
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