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Суд в США разрешил Microsoft купить разработчика Call of Duty

Суд в США разрешил Microsoft купить разработчика Call of Duty Activision Blizzard
Несмотря на временную блокировку «сделки века» по слиянию Microsoft и Activision Blizzard судом в Сан-Франциско, суд в Калифорнии разрешил ее заключить. Также сделку после изменений может одобрить ранее запретившая ее Британия

Окружной суд в Калифорнии отклонил просьбу Федеральной торговой комиссии (FTC, отвечает за антимонопольное законодательство США) заблокировать сделку Microsoft по покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard за $68,7 млрд.

«FTC не доказала, что, скорее всего, добьется успеха в своем утверждении, что объединенная фирма, вероятно, заберет Call of Duty у Sony PlayStation, или что ее владение контентом Activision существенно снизит конкуренцию на рынках подписки на библиотеки видеоигр и облачных игр», — написала судья Жаклин Скотт Корли в своем решении.

В документе говорится, что сделка о покупке должна быть закрыта до 18 июля, однако любая из сторон может ее расторгнуть. В случае, если сделка не состоится, Microsoft, возможно, придется выплатить Activision штраф за расторжение контракта в размере $3 млрд.

До этого суд в Сан-Франциско удовлетворил просьбу FTC и временно блокировал сделку. FTC обратилась в суд с просьбой заблокировать сделку в начале декабря. В ведомстве полагают, что сделка предоставит игровой приставке Microsoft Xbox эксклюзивный доступ к играм Activision, что нарушает права Sony Group Corp. (владеет PlayStation) и Nintendo.

Теперь у ведомства есть время до пятницы, чтобы обжаловать решение суда. По словам его представителя Дугласа Фаррара, FTC «разочаровано таким результатом, учитывая явную угрозу, которую это слияние представляет для открытой конкуренции в облачных играх, сервисах подписки и консолях». «В ближайшие дни мы объявим о нашем следующем шаге по продолжению нашей борьбы за сохранение конкуренции и защиту потребителей», — сказал он (цитата по Financial Times).

Activision Blizzard принадлежат франшизы Warcraft, Diablo, Call of Duty, Overwatch, Hearthstone, Candy Crush и др. Microsoft — владелец Windows и одной из крупнейших игровых платформ Xbox. О планах купить Activision за $68,7 млрд компания заявила в январе 2022 года.

Sony, основной конкурент Microsoft на игровом рынке, тогда распространила заявление, что покупка такого крупного издателя навредит конкуренции на рынке.

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Microsoft и Activision Blizzard сталкиваются с препятствиями для закрытия сделки и в Великобритании, где управление по конкуренции и рынкам (CMA, Competition and Markets Authority) заблокировало сделку в апреле, утверждая, что это будет препятствовать росту облачных игр, отмечает FT.

Однако вслед за решением суда в Штатах британский регулятор выступил с заявлением, в котором говорилось, что CMA готово «рассмотреть любые предложения Microsoft по реструктуризации сделки таким образом, чтобы устранить» ее опасения. Слушания в апелляционном трибунале Великобритании должны были начаться 28 июля.

Вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит сказал, что «благодарен» за решение суда в Калифорнии, добавив, что «теперь наше внимание возвращается к Великобритании». «Мы рассматриваем, как транзакция может быть изменена, чтобы устранить эти опасения способом, приемлемым для CMA», — рассказал он.

Исполнительный директор Activision Бобби Котик заявил сотрудникам, что решение суда в Калифорнии «указывает путь к полному одобрению регулирующими органами по всему миру».

Для заключения сделки Microsoft должна получить единогласное одобрение почти в 20 странах мира, включая США, Британию, Японию, Китай, Австралию, Южную Корею. В мае ее одобрила Еврокомиссия.

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