Губернатор Севастополя сообщил об атаке десятого за день беспилотника

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Путин призвал «заглянуть внутрь» захваченной иностранной военной техники Политика, 12:22
Сальдо обещал восстановить Каховскую ГЭС Политика, 12:15
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 12:14
В Британии установили возможную личность Джека Потрошителя Общество, 12:04
Путин допустил зеркальный ответ на применение ВСУ кассетных снарядов Политика, 11:47
Клаудиньо рассказал о своем будущем в «Зените» Спорт, 11:40
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 11:33
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Губернатор Севастополя сообщил об атаке десятого за день беспилотника Политика, 11:19
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни Pro, 11:17
Балицкий сообщил о 28 попытках обстрела российских позиций со стороны ВСУ Политика, 11:17
Непобежденная россиянка выиграла дебютный бой в UFC Спорт, 10:49
В Шебекино при обстреле погибла велосипедистка Политика, 10:46
Как из группы вырастить популярное медиа о ночной жизни РБК и ВКонтакте, 10:45
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4 Общество, 10:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор Севастополя сообщил об атаке десятого за день беспилотника

Губернатор Севастополя Развожаев: десятый за день беспилотник подавлен силами РЭБ
Михаил Развожаев сообщил об отражении еще одной атаки беспилотника над побережьем Севастополя. Ранее в ночь на 16 июля город подвергся «массированной и продолжительной» атаке дронов
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник в небе над внешним рейдом Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде», — рассказал губернатор.

Ранее Развожаев сообщил о «массированной и продолжительной» атаке беспилотников на город в ночь на 16 июля. Два из них сбили над морем, пять подавили силами радиоэлектронной борьбы, два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде.

Как уточнили в Минобороны, два беспилотника сбили средства ПВО над Черным морем. Еще пять подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны потерпели крушение. На севере Черного моря катера охраны водного района уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.

Сразу после атаки власти Севастополя приостановили движение паромов и катеров. На конечных остановочных пунктах «Площадь Захарова» и «Площадь Нахимова» была организована работа автобусов. К 10 утра движение паромов восстановили.

Губернатор Севастополя сообщил об атаке десятого за день беспилотника
Губернатор Севастополя сообщил об атаке десятого за день беспилотника

Читайте на РБК Pro
Спросите сотрудников: как предсказать банкротство фирмы раньше аудиторов
Голод в Северной Корее: как живет самая тоталитарная экономика мира
«Главный геополитический приз»: почему КНР и США борются за рынок чипов
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Михаил Развожаев Крым Севастополь беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
Развожаев сообщил о еще одном сбитом беспилотнике в Севастополе
Политика
Минобороны раскрыло детали отражения атаки дронов в Севастополе
Политика
В Севастопольской бухте временно прекратили движение катеров и паромов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter