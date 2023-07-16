Губернатор Севастополя Развожаев: десятый за день беспилотник подавлен силами РЭБ

Губернатор Севастополя сообщил об атаке десятого за день беспилотника

Михаил Развожаев сообщил об отражении еще одной атаки беспилотника над побережьем Севастополя. Ранее в ночь на 16 июля город подвергся «массированной и продолжительной» атаке дронов

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник в небе над внешним рейдом Севастополя. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде», — рассказал губернатор.

Ранее Развожаев сообщил о «массированной и продолжительной» атаке беспилотников на город в ночь на 16 июля. Два из них сбили над морем, пять подавили силами радиоэлектронной борьбы, два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде.

Как уточнили в Минобороны, два беспилотника сбили средства ПВО над Черным морем. Еще пять подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны потерпели крушение. На севере Черного моря катера охраны водного района уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.

Сразу после атаки власти Севастополя приостановили движение паромов и катеров. На конечных остановочных пунктах «Площадь Захарова» и «Площадь Нахимова» была организована работа автобусов. К 10 утра движение паромов восстановили.