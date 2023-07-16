Порт Одессы покинуло последнее перед завершением зерновой сделки судно

Перед завершением зерновой сделки порт Одессы покинуло последнее судно с украинским зерном. Об этом сообщают Reuters и MarineTraffic.

По данным MarrineTraffic, балкер покинул порт в 8:12 и должен прибыть в Стамбул 17 июля в 14:00.

Песков заявил, что Россия пока не делала заявлений по зерновой сделке

Зерновую сделку Россия и Украина заключили по отдельности в июле прошлого года при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей: первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции.

После ее не раз продлевали, однако Москва при этом заявляла, что вторая часть соглашений относительно экспорта российской продукции не выполняется, а заявленная цель соглашения — поставки продовольствия беднейшим странам — не имеет отношения к реальности.