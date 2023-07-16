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Порт Одессы покинуло последнее перед завершением зерновой сделки судно

Порт Одессы покинуло последнее перед завершением зерновой сделки судно
Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters
Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Перед завершением зерновой сделки порт Одессы покинуло последнее судно с украинским зерном. Об этом сообщают Reuters и MarineTraffic.

По данным MarrineTraffic, балкер покинул порт в 8:12 и должен прибыть в Стамбул 17 июля в 14:00.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили по отдельности в июле прошлого года при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей: первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции.

После ее не раз продлевали, однако Москва при этом заявляла, что вторая часть соглашений относительно экспорта российской продукции не выполняется, а заявленная цель соглашения — поставки продовольствия беднейшим странам — не имеет отношения к реальности.

Действие сделки истекает 17 июля. В качестве необходимых условий для дальнейшего продления сделки Москва называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты. Reuters писал, что страны ЕС планируют переподключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после разговора с Владимиром Путиным заявил, что у глав государств «общая позиция» по вопросу зернового коридора. В Кремле при этом отметили, что окончательное решение по продлению сделки пока не принято.

Теги
Украина Одесса Зерновая сделка Турция
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