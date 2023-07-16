В Севастопольской бухте временно прекратили движение катеров и паромов

Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно прекратили после атаки БПЛА

Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно приостановлено, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — говорится в сообщении департамента. На конечных остановочных пунктах «Площадь Захарова» и «Площадь Нахимова» будет организована работа автобусов.

Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявлял, что российские военные этой ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь. Один из них сбили над морем, пять подавили силами радиоэлектронной борьбы, два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде.

По словам Развожаева, «атака была массированной и продолжительной». Он отметил, что армия сбила все цели над морем и на подходе к бухтам, никакие объекты ни в городе, ни в акватории не получили повреждений.

С прошлого лета атаки на Севастополь существенно участились. Последний раз Развожаев сообщал об отражении нападения дронов в конце мая. С октября прошлого года в Крыму и Севастополе действуют средний уровень реагирования и желтый (высокий) уровень террористической опасности.