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В Крыму восстановили движение паромов и катеров

Власти восстановили движение паромов и катеров через Севастопольскую бухту
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Движение паромов и катеров через Севастопольскую бухту восстановлено. Об этом сообщает телеграм-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Работа морского пассажирского транспорта возобновляется», — говорится в сообщении.

Движение паромов и катеров было приостановлено утром 16 июля. На конечных остановочных пунктах «Площадь Захарова» и «Площадь Нахимова» была организована работа автобусов.

В ночь на 16 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о «массированной и продолжительной» атаке беспилотников на город. Два из них сбили над морем, пять подавили силами радиоэлектронной борьбы, два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде.

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