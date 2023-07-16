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Почти 1 тыс. автомобилей встали в пробку на подъезде к Крымскому мосту

В очередь на Крымский мост со стороны Тамани встали около 1 тыс. автомобилей

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани находятся 970 транспортных средств. Об этом сообщает связанный с Минтрансом телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 970 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении. Информация актуальна на 08:00.

Со стороны Керчи затруднений нет.

Очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма начали образовываться с начала июля. Пробки достигали 13 км. Самая большая пробка возникла утром в понедельник, 10 июля, очередь к 9:00 состояла из 1310 автомобилей, время ожидания достигло около шести часов. Накануне очередь на мост составила 410 машин, время ожидания достигло около двух часов.

В Росавтодоре ранее объясняли, что очередь у Крымского моста возникает из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона. В Кремле говорили, что очень важно обеспечивать безопасность «этой транспортной артерии», поэтому невозможно сделать бесконтрольным движение по мосту, но принимаются меры для того, чтобы минимизировать проблемы.

Теги
Крымский мост Крым пробка Минтранс
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