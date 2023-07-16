В очередь на Крымский мост со стороны Тамани встали около 1 тыс. автомобилей

Почти 1 тыс. автомобилей встали в пробку на подъезде к Крымскому мосту

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани находятся 970 транспортных средств. Об этом сообщает связанный с Минтрансом телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 970 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении. Информация актуальна на 08:00.

Со стороны Керчи затруднений нет.

Очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма начали образовываться с начала июля. Пробки достигали 13 км. Самая большая пробка возникла утром в понедельник, 10 июля, очередь к 9:00 состояла из 1310 автомобилей, время ожидания достигло около шести часов. Накануне очередь на мост составила 410 машин, время ожидания достигло около двух часов.

В Росавтодоре ранее объясняли, что очередь у Крымского моста возникает из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона. В Кремле говорили, что очень важно обеспечивать безопасность «этой транспортной артерии», поэтому невозможно сделать бесконтрольным движение по мосту, но принимаются меры для того, чтобы минимизировать проблемы.