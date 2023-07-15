Более 400 автомобилей скопились в очереди к Крымскому мосту
Более 400 машин скопились в пробке у Крымского моста со стороны Тамани, сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация», созданный Минтрансом.
«В очереди со стороны Тамани находится 410 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.
Очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма начали образовываться с начала июля. Пробки достигали 13 км. Утром в понедельник, 10 июля, очередь увеличивалась каждый час и к 9:00 состояла из 1310 автомобилей, время ожидания достигло около шести часов. За день до этого, 9 июля, силы ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи, из-за чего движение по мосту приостановили, но спустя полтора часа возобновили.
В Росавтодоре ранее объясняли, что очередь у Крымского моста возникает из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона. В Кремле говорили, что очень важно обеспечивать безопасность «этой транспортной артерии», поэтому невозможно сделать бесконтрольным движение по мосту, но принимаются меры для того, чтобы минимизировать проблемы.