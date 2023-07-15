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Более 400 автомобилей скопились в очереди к Крымскому мосту

В пробке у Крымского моста скопились более 400 автомобилей

Более 400 машин скопились в пробке у Крымского моста со стороны Тамани, сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация», созданный Минтрансом.

«В очереди со стороны Тамани находится 410 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

Очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма начали образовываться с начала июля. Пробки достигали 13 км. Утром в понедельник, 10 июля, очередь увеличивалась каждый час и к 9:00 состояла из 1310 автомобилей, время ожидания достигло около шести часов. За день до этого, 9 июля, силы ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи, из-за чего движение по мосту приостановили, но спустя полтора часа возобновили.

В Росавтодоре ранее объясняли, что очередь у Крымского моста возникает из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона. В Кремле говорили, что очень важно обеспечивать безопасность «этой транспортной артерии», поэтому невозможно сделать бесконтрольным движение по мосту, но принимаются меры для того, чтобы минимизировать проблемы.

Теги
Крымский мост Крым пробки досмотр Росавтодор
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