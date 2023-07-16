В Омске потушили пожар на крыше пятиэтажного дома

МЧС: пожар на крыше дома в Омске удалось потушить на площади 1125 кв. м

Пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Омске был потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огонь удалось потушить в 00:41 (мск). В 22:51, как сообщало ведомство в своем телеграм-канале, было ликвидировано открытое горение, а в 22:36 огонь удалось локализовать на площади 1125 кв. м.

С верхних этажей дома эвакуировали 63 человека. По предварительной информации, пострадавших нет, в тушении огня участвовали 65 человек и 11 единиц техники. По данным портала NGS55, пожар произошел в доме № 3 на Бульваре Победы. В мэрии рассказали ТАСС, что для 60 человек, которые были эвакурованы, подготовили пункт временного размещения в гимназии № 15.

27 июня в Омске загорелась крыша жилого дома на улице Волгоградской, площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м. Пожарные спасли 27 человек, в том числе восемь детей, самостоятельно смогли эвакуироваться 43 человека. К тушению привлекли 59 человек и 14 единиц техники.