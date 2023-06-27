В Омске загорелась крыша пятиэтажного дома

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В Омске на крыше жилого дома произошел пожар, его площадь составила 1,8 тыс. кв. м, сообщается в телеграм-канале МЧС. Речь идет о пятиэтажном доме № 8 на улице Волгоградской, уточняет «КП Омск».

«Возгорание произошло на балконе жилого дома, огонь распространился на кровлю. Пожарными спасено 27 человек, в том числе восемь детей. Самостоятельно эвакуировалось 43 человека», — рассказали в МЧС, отметив, что пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 59 человек и 14 единиц техники. В 11:35 мск спасатели ликвидировали открытое горение.

25 июня в подмосковном Королеве загорелась квартира на 14-м этаже в 25-этажном доме. Из дома эвакуировали десять человек, при этом два человека погибли, упав с высоты. Один из них был пожарным, который пытался спасти мужчину, находящегося в квартире. Как рассказали в Следственном комитете, перемещаясь с балкона квартиры, в которой был пожар, на балкон соседней, мужчины сорвались и упали вниз. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).