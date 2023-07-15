Крыша пятиэтажного жилого дома загорелась в Омске на площади 1,1 тыс. кв. м

В Омске загорелась крыша пятиэтажки на площади 1,1 тыс. кв. м

В центральном округе Омска произошел пожар на крыше пятиэтажного жилого дома, площадь возгорания составила 1125 кв.м, сообщила пресс-служба МЧС.

С верхних этажей здания эвакуировали 63 человека. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 65 человек и 11 единиц техники.

По данным NGS55, пожар произошел в доме № 3 на Бульваре Победы. В пресс-службе администрации города сообщили изданию, что мэр Сергей Шелест взял на контроль устранение последствий пожара и оказание помощи людям.

В мэрии сообщили ТАСС, что для 60 человек, эвакуированных из горящего дома, подготовят пункт временного размещения в гимназии №115.

В конце июня пожар произошел в пятиэтажке в Кировском районе Омска: сначала загорелся балкон, позже огонь распространился на кровлю, площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. м. Пожарные спасли из здания 27 человек, включая восемь детей, самостоятельно эвакуировались 43 жильца дома.

В тушении участвовали 59 человек и 14 единиц техники. Помимо пожарных на месте происшествия работало руководство омского управления МЧС и психологи. Причины пожара выясняются.