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В группировке «Восток» сообщили о поражении десятка мест скоплений ВСУ

ВКС поразили десятка мест скопления ВСУ в районе Пятихаток на Запорожском направлении

Штурмовая авиация поразила около десятка мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток на запорожском направлении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

Помимо этого, Чехов сообщил, что боевая бронированная машина с украинскими бойцами в районе северо-западнее Приютного была уничтожена беспилотником. Он отметил, что в течение суток на запорожском направлении ВСУ активных действий не предпринимали, вели разведку и проводили попытку перегруппировать силы.

На южнодонецком направлении подразделения «Востока» пресекли выдвижение ВСУ к Макаровке. Вертолеты армейской авиации также поразили места скопления живой силы ВСУ в районе Макаровки и Урожайного, а средства противовоздушной обороны группировки сбили два украинских дрона «Фурия» и «Валькирия».

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска начали перегруппировку после неудачной попытки контрнаступления на запорожском направлении. ВСУ, по словам Рогова, подтягивают на запорожское направление новые резервы, чтобы «накопить силы для новых атак».

Украинское контрнаступление продолжается с начала июня, этот факт подтверждали и в Киеве, и в Москве. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках наступления ВСУ на нескольких направлениях, указывая, что атаки были отбиты. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что оно идет «медленнее, чем планировалось».

 

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