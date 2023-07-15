Кличко не исключил своего участия в президентских выборах

Мэр Киева Виталий Кличко (Фото: Sven Hoppe / dpa / ТАСС)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов баллотироваться на пост президента Украины. Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Левый берег».

«Если потребуются мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все. И отдаю все», — сказал он в ответ на вопрос, хочет ли он стать главой государства.

При этом Кличко заметил, что анонсировать какие-либо политические планы без победы Украины «глупо».

«Будут президентские выборы — будем об этом говорить», — добавил он.

По словам мэра, быть президентом — это большая ответственность и «очень тяжелые перегрузки».

В апреле 2019 года Владимир Зеленский победил бывшего главу государства Петра Порошенко во втором туре президентских выборов. Очередные выборы должны пройти в марте 2024 года. Кличко одержал победу на выборах мэра украинской столицы в октябре 2020 года.

В мае Зеленский исключил проведение каких-либо выборов в стране при военном положении, которое было объявлено после начала военных действий в феврале прошлого года и неоднократно продлевалось.

Мэр Киева в июне получил выговор из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ. В ночь на 1 июня во время воздушной тревоги и взрывов в городе жители Деснянского района не смогли попасть в укрытие в одной из поликлиник, из-за чего погибли три человека. Результаты проверки показали, что 77% убежищ в стране пригодны для использования, но многие из них «не соответствуют никаким стандартам».