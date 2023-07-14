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Помощница Краско сообщила о галлюцинациях у актера

Помощница Ивана Краско сообщила о галлюцинациях у актера после операции
Иван Краско
Иван Краско (Фото: Замир Усманов / Global Look Press )

Актер Иван Краско находится в тяжелом состоянии после операции, которую провели в связи с инсультом. Об этом сообщила РБК его помощница Дарья Пашкова.

«Он в тяжелом состоянии. Была у него в реанимации. Самое страшное позади, но врачи пока никаких прогнозов не дают. У него начались галлюцинации, я завтра буду с ним с 12 до 6 вечера, потому что он меня зовет, всем врачам говорит «Даша», «Маша». Я пришла — он хотя бы поел. А до этого ругался матом, выдергивал трубки, не хотел оставаться в больнице», — рассказала она.

92-летнего актера увезли в больницу с дачи в Ленинградской области днем 13 июля. Краско жаловался на левую часть тела, у него не работали левые рука и нога. Краско положили в НМИЦ им. В.А. Алмахова. У актера диагностировали инсульт.

У Ивана Краско было по меньшей мере два инсульта, последний — в январе этого года. В 2021-м он переболел коронавирусной инфекцией, а после проходил реабилитацию из-за отслоения сетчатки глаза. В июле 2022 года его снова госпитализировали из-за проблем с сердцем и жидкости в легких.

Краско с 1965 года играл в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. Он снялся в более чем 200 фильмах, среди которых «Тарас Бульба», «Господин оформитель», «Особенности национальной охоты в зимний период» и другие. Также Краско активно играл в сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Мастер и Маргарита». В 1992-м ему было присвоено звание народного артиста России.

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