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Актеру Ивану Краско сделали операцию из-за инсульта

Помощница Ивана Краско Дарья Пашкова: актеру сделали операцию из-за инсульта
Иван Краско
Иван Краско (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Актеру Ивану Краско сделали операцию в связи с инсультом, сообщила РБК его помощница Дарья Пашкова.

«В 15 часов сегодня ему сделали операцию. Даже не сказали, на что. Это, скорее всего, инсульт или, врачи сказали, последствия инсульта. Он жаловался много раз на левую руку, каждый месяц ездили в больницу», — рассказала Пашкова. Она добавила, что сейчас Краско находится в тяжелом состоянии.

92-летнего актера госпитализировали днем 13 июля. Он жаловался на левую часть тела, у него, по словам Пашковой, не работали левые рука и нога. Краско положили в НМИЦ им. В.А. Алмахова. Как сообщал портал «78», причиной госпитализации стал перенесенный инсульт. Артиста увезли на скорой с дачи в Ленинградской области.

У Ивана Краско было по меньшей мере два инсульта, последний — в январе этого года. В 2021-м он переболел коронавирусной инфекцией, а после проходил реабилитацию из-за отслоения сетчатки глаза. В июле 2022 года его снова госпитализировали из-за проблем с сердцем и жидкости в легких.

Краско с 1965 года играл в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. Он снялся в более чем 200 фильмах, среди которых «Тарас Бульба», «Господин оформитель», «Особенности национальной охоты в зимний период» и другие. Также Краско активно играл в сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Мастер и Маргарита». В 1992-м ему было присвоено звание народного артиста России.

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Теги
Иван Краско инсульт госпитализация новости
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