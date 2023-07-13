Актер Иван Краско попал в реанимацию

Иван Краско (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Актера Ивана Краско госпитализировали, он в реанимации, сообщила РБК его помощница Дарья Пашкова.

«Ему стало плохо утром. Пожаловался на левую часть тела, сейчас она не работает у него — [левая] рука и нога. Его только увезли в [НМИЦ им. В.А.] Алмазова, поэтому завтра все будет известно», — сказала она.

По данным «78», причиной госпитализации стал перенесенный инсульт. Артиста увезли на скорой с дачи в Ленинградской области.

У Краско было по меньшей мере два инсульта, последний — в январе. В 2021 году он переболел ковидом, а после проходил реабилитацию после отслоения сетчатки глаза. В июле 2022 года его снова госпитализировали: его концертный директор Вячеслав Смородинов назвал предварительной причиной «непорядки с сердцем и жидкость в легких».

Ивану Краско 92 года. С 1965 года он играл в петербургском Театре им. В.Ф. Комиссаржевской. Актер снялся в более чем 200 фильмах, среди которых «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель» и другие. В 1992-м ему было присвоено звание народного артиста России.

В 1990-х и 2000-х Краско снимался в сериалах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Мастер и Маргарита» и других. Он также озвучивал героев мультфильмов — например, короля в «Карлике Носе», Святогора в «Алеше Поповиче и Тугарине Змее».