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Актер Иван Краско попал в больницу с инсультом

Актер Иван Краско попал в больницу в Санкт-Петербурге с инсультом
Иван Краско
Иван Краско (Фото: Денис Вышинский / ТАСС)

Народный артист России Иван Краско попал в больницу в Петербурге с инсультом. Об этом агентству ТАСС сообщил концертный директор актера Вячеслав Смородинов.

«Иван Иванович в больнице. Диагноз «инсульт», состояние стабильное. Переведен в общую палату Елизаветинской больницы, отделение неврологии», — сказал Смородинов, добавив, что актеру ставят капельницы. 

В беседе с РБК концертный директор уточнил, что артиста госпитализировали по скорой 6 января. 

В августе 2021 года у Краско уже был инсульт. В том же году он переболел коронавирусом, а в марте проходил реабилитацию после отслоения сетчатки глаза.

В июле 2022 года Краско также был госпитализирован — его увезли в больницу с дачи. Смородинов в разговоре с РБК тогда говорил, что у Краско, «предварительно, непорядки с сердцем и жидкость в легких обнаружена».

5 декабря артиста госпитализировали для проведения планового обследования. Как тогда говорил его концертный директор, Краско старается проходить обследования каждые полгода.

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Иван Краско родился в деревне Вартемяки Ленинградской области 23 сентября 1930 года. В петербургском Театре им. В.Ф. Комиссаржевской он играет с 1965 года. Краско снялся в более чем 200 фильмах, среди которых «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель» и другие. В 1992 году указом президента актеру присвоили звание народного артиста России.

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