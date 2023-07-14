Глава Таганрога объяснил испугавший жителей города громкий звук

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Жители нескольких районов Таганрога услышали громкий звук — пользователи группы «Мой Таганрог» «ВКонтакте» сообщили, что «что-то бахнуло», «окна тряслись».

Некоторые горожане в соцсети предположили, что в небе самолет перешел на сверхзвуковой режим. Эту версию подтвердил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

«В разных районах города был слышен хлопок. По информации военных, это был переход самолета на сверхзвуковой режим. Поводов для переживаний нет. Прошу сохранять спокойствие», — написал он в телеграм-канале.

9 июля в городе Донецке Ростовской области сработала система ПВО. Никто не пострадал, но несколько зданий были повреждены из-за разлета осколков. На следующий день Минобороны сообщило, что ВСУ попытались нанести ракетный удар по объектам в Ростовской области, а также двух других регионах — Крыму и Калужской области.