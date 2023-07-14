ПВО сбила три беспилотника под Воронежем

Губернатор Гусев: ПВО сбила три беспилотника в нескольких километрах от Воронежа

В нескольких километрах от Воронежа средства ПВО ночью сбили три беспилотника, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Гусев. Также ночью дрон упал в Курчатове, где находится Курская АЭС

Системы ПВО уничтожили несколько беспилотников под Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — сообщил губернатор.

О взрывах в небе над Воронежем вечером 13 июля сообщали телеграм-каналы, в том числе Shot и Mash. По данным Shot, БПЛА сбили в районе совхоза «Масловский».

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о падении беспилотника ночью в городе Курчатове. В Курчатове находится Курская атомная электростанция. Телеграм-каналы писали о звуках взрывов в городе. Shot сообщал о работе системы ПВО. По словам Старовойта, «критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были», однако оказался поврежден многоквартирный дом.

Воронеж, расположенный примерно в 200 км от границы с Украиной, уже несколько раз подвергался атакам дронов. 9 июня беспилотник упал на улице Белинского, которая находится в центре города. При взрыве оказалась повреждена многоэтажка, пострадали три человека. СК тогда завел дело о теракте.

В ночь на 8 июля Гусев сообщил, что на подлете к городу были сбиты два беспилотника. Пострадавших и разрушений не было, уточнил он.