Польша назвала дату закрытия консульского агентства в Смоленске

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Польское консульское агентство в Смоленске будет ликвидировано 31 августа. Об этом сообщается на сайте МИД Польши.

После этой даты функции агентства будет выполнять посольство Польши в Москве.

Решение российских властей закрыть дипломатическое учреждение в Варшаве сочли «попыткой фальсифицировать историю и откреститься от ответственности за преступления, совершенные российским государством». «Смоленск и Катынь как места убийства в 1940 году почти 22 тыс. польских граждан [сотрудниками] НКВД и катастрофы [Ту-154] в Смоленске имеют особую символическую важность для всех поляков», — подчеркнули в МИДе.

Катынь — село в Смоленской области. Там находится российско-польский мемориал, где захоронены около 4 тыс. пленных польских офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году. После обнаружения их тел спустя год власти СССР заявили, что военнопленных расстреляли немцы. Лишь в 1990 году Советский Союз признал вину, а Госдума России в ноябре 2010-го приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», в котором говорится, что «Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей». В Катынском лесу также захоронены несколько тысяч жертв сталинских репрессий. Самолет Ту-154, на котором президент Польши Лех Качиньский и еще несколько десятков чиновников и представителей высшего военного командования летели в Смоленск, разбился в апреле 2010 года при заходе на посадку. На борту были 96 человек, все они погибли.

14 июля премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрыть консульское агентство в Смоленске по предложению МИДа. В правительстве объяснили решение о закрытии агентства ответной мерой на недружественные антироссийские действия правительства Польши, в том числе незаконное изъятие российской дипломатической недвижимости и существенное сокращение числа российских дипломатов.

В конце апреля сотрудники полиции и представители мэрии в Варшаве зашли на территорию школы при посольстве России и потребовали освободить здание. МИД Польши счел, что здание школы российские дипломаты использовали не в дипломатических и консульских целях. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Варшавы вопиющим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, а глава СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку «захвату здания школы» в Варшаве.