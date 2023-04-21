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Эксперты оценили выгоду от списания крейсера «Петр Великий»

Эксперт Барабанов: на деньги для модернизации «Петра Великого» можно построить 4 фрегата
Тяжелые крейсеры проекта 1144.2 «Орлан» — «белые слоны» российского флота, чье содержание обходится слишком дорого. Потенциально они могут быть заменены на корабли меньшего размера, но большей эффективности, считают эксперты
Атомный крейсер &laquo;Петр Великий&raquo;
Атомный крейсер «Петр Великий» (Фото: Минобороны России)

Военные эксперты согласны с тем, что вывод из состава флота атомного крейсера «Петр Великий» может быть целесообразен. Ранее о том, что вопрос о списании крейсера прорабатывает командование, со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщил ТАСС.

По его данным, возможное списание связано с тем, что опыт модернизации корабля той же серии — крейсера «Адмирал Нахимов» — показал, что «это очень затратно». Позже источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией в сфере военно-морского планирования, опроверг этот сценарий. Корабль могут «вывести в резерв» для последующей модернизации, уточнил он.

«Петр Великий» — это тяжелый атомный ракетный крейсер советского проекта 1144.2 «Орлан». По этому проекту с 1977 по 1989 год были спущены на воду всего четыре корабля — «Киров», «Адмирал Лазарев», «Адмирал Нахимов» и сам «Петр Великий». Строительство еще трех кораблей этого проекта отменили.

Полное водоизмещение крейсера — 25 860 т. Это самый крупный неавианосный боевой корабль в мире. В список вооружения «Петра Великого» входит 20 установок противокорабельного ракетного комплекса «Гранит» П-700, противовоздушный комплекс «Риф» С-300Ф (морская модификация наземного комплекса С-300), ракетно-артиллерийский комплекс 3М87 «Кортик» с орудиями калибра 30 мм, несколько 130-миллиметровых артустановок АК-130.

«Петр Великий» — единственный находящийся в строю корабль проекта 1144.2 «Орлан». «Киров» и «Адмирал Лазарев» списали в конце 1990-х и отправили на утилизацию. «Адмирал Нахимов» не выходил в море с 1997-го, уже 24 года он находится на ремонте и модернизации в Северодвинске. Сроки его возвращения на флот регулярно переносятся. В 2021 году его запланировали на 2023 год, но в августе прошлого года заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев сообщил, что сроки могут быть сдвинуты еще на год.

Военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Илья Крамник, отвечая на вопрос о целесообразности сохранения «Петра Великого» в составе флота, отметил, что есть разные точки зрения относительно необходимости данного корабля.

«В чем плюсы крейсера? Это большой, тяжелый корабль, на котором можно разместить большое количество разного вооружения, много ракет самых разных типов: ударные ракеты, противолодочные, зенитные. Если говорить о возможности размещения нового вооружения, то действительно аналогов «Петру» не найти. Это действительно самый крупный неавианесущий корабль в мире — крупнее только авианосцы американские», — говорит эксперт о плюсах «Петра Великого».

Однако, подчеркивает Крамник, у «Петра Великого» есть большой минус — это цена его обслуживания, модернизации и ремонта, которые ему предстоят. Это показал опыт более чем 20-летнего ремонта однотипного «Адмирала Нахимова».

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«Модернизация «Нахимова» очень дорогая и очень длительная. Заказы на «Нахимова» по производству разных деталей и узлов были выполнены в прошлом десятилетии. В этом десятилетии, если будет модернизация «Петра», будут выполняться заказы на него. Поэтому эффект серийности получить не удастся, потому что серийность — это когда вы строите что-то быстрыми темпами друг за другом. А здесь слишком большой разрыв. Поэтому есть мнение, что лучше за те же деньги, в которые встал ремонт «Нахимова», заказать четыре новых фрегата, а не проводить ремонт «Петра». Вроде бы они меньше, но в совокупности тоже несут достаточно много разнообразного оружия», — говорит Крамник.

Но, по словам Крамника, ключевым вопросом здесь является политическая воля и задачи, которые в перспективе будут стоять перед флотом. «Главное — какие задачи ставятся перед флотом в целом и какие инструменты для этого нужны. Если нам нужно обеспечить какое-то присутствие в океанах или даже всерьез готовиться к тому, что, возможно, придется иметь дело с морскими силами США и союзников, то корабли типа «Нахимова» и «Петра» нужны. Если к такому конфликту не готовиться и считать, что флот нужен в первую очередь для защиты собственного побережья, а выходы в океан нужны только в рамках тех или иных локальных операций на отдаленных театрах, не против США и стран НАТО, — то в принципе можно обойтись и фрегатами. Но это вопрос целеполагания и вопрос скорее политический», — считает эксперт.

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Научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов согласен с Крамником — он также полагает, что экономической целесообразности в сохранении такого корабля нет. Для российского флота и «Нахимов», и «Петр Великий» — «белые слоны», содержание которых обходится слишком дорого.

«Я думаю, что вопрос о выводе «Петра» в нынешней экономической и военно-политической ситуации предрешен и дело только в том, когда власти до этого дозреют. Корабль малобоеспособен и нуждается в ремонте и модернизации. Ремонт и модернизация «Нахимова» растянулись на 15 лет, еще не закончились и стоят более 200 млрд руб. Очевидно, что это совершенно неадекватные затраты, особенно в нынешней ситуации, когда армии не хватает самого необходимого. На 200 млрд руб., которые потребуются на ремонт и модернизацию «Петра», можно построить четыре-пять фрегатов проекта 22350 типа «Адмирал Горшков», — говорит он.

Кроме того, Барабанов указывает на еще один минус таких крейсеров — необходимость подготовки огромных экипажей, которые отвлекаются от службы на других кораблях. «Два крейсера требуют суммарно 1500 человек подготовленного личного состава, это девять фрегатов типа «Горшков». В общем, чем скорее мы избавимся от этих «белых слонов», которыми являются оба крейсера проекта 1144, тем лучше будет для нашей обороны», — заявил РБК Барабанов.

Флагманом Северного флота, в составе которого числится «Петр Великий», как и всего российского ВМФ, является авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». С ноября 2016-го по 6 января 2017 года «Адмирал Кузнецов» и его авиагруппа выполняли боевые задачи у побережья Сирии — это был первый случай его участия в боевых действиях с момента спуска на воду в 1985 году. Последние пять лет, с 2018 года, крейсер также находится на ремонте.

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Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
«Петр Великий» флот тяжелый атомный крейсер
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