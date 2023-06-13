Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в сентябре

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 11442М после ремонта и модернизации на «Севмаше» выйдет на испытания в сентябре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военно-морскому флоту (ВМФ) России.

«Крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации на заводе выйдет на ходовые испытания в сентябре», — заявил источник.

При этом корабль вернется в состав военно-морского флота только к концу 2024 года.

До 1992 года тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» назывался «Калинин». Военный корабль заложили в 1983 году на Балтийском судостроительном заводе, в 1988 году он пополнил боевой состав ВМФ России. С 1999 года находится на ремонте.

В 2021 году американский журнал Military Watch называл этот корабль «самым опасным» в составе российского ВМФ. По данным издания, после модернизации военный корабль получит продвинутую систему ПВО и обширный арсенал крылатых ракет. «Адмирала Нахимова» оснастят системами радиоэлектронной борьбы, ЗРК «Редут» (корабельной версией С-350 «Витязь»), а также зенитным ракетным артиллерийским комплексом «Кортик».