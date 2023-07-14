Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ на двух направлениях
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки атаки на сватовском и краснолиманском направлениях, но были отброшены. Об этом сообщил начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр». Александр Савчук, передает ТАСС.
На краснолиманском направлении, по словам Савчука, украинская сторона потеряла боевую машину пехоты и два автомобиля, а также часть личного состава.
Российские силы также сорвали попытку наступления украинских войск под Клещеевкой в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника <...> Завязался бой — огнем артиллерии <...> попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана», — сказал он.
Украина начала контрнаступление в начале июня, это подтверждали и Киев, и Москва. Российское Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак украинских войск и заявляет об их неудачных попытках контратаковать.
Накануне Савчук сообщал, что на Сватовском и Краснолиманском направлениях украинские силы пытались российские позиции. Попытка, по его словам, была неудачной: украинская сторона потеряла два танка, пять боевых машин пехоты, боевую бронированную машину и один автомобиль. Также военные сбили один беспилотник и уничтожили гаубицу Д-30 и два расчета 120-мм миномета ВСУ.
Авиация группировки нанесла удар по украинскому складу боеприпасов, районам сосредоточения войск и техники.
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