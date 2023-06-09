Ливни превысили месячную норму осадков в трех районах Приморья за сутки

В трех районах Приморья превышена месячная норма осадков за сутки. Из-за этого в регионе действует штормовое предупреждение, сообщает Примгидромет в своем телеграм-канале.

За сутки количество осадков во Владивостоке, Полтавке и Пограничном превысило месячную норму, также в этих районах и в Октябрьском уровень осадков достиг критерия «опасного явления». При этом дожди имели локальный характер, в центральных и восточных районах их не наблюдалось.

В Приморском крае действует штормовое предупреждение. В связи с активизацией атмосферных фронтов с 9 по 10 июня в южной половине и на восточном побережье региона ожидаются сильные дожди с количеством 15-49 мм за 12 часов и менее, а также очень сильные локальные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов при ветре 15-18 м/с. В отдельных районах ожидаются грозы.

Как пояснил начальник управления Примгидрометом Борис Кубай, главной причиной ливней является тропическая воздушная масса, которая «стала накапливаться под восточным Китаем с мая нынешнего года». Движение этой массы вместе с атмосферным фронтом с запада на восток встретилось с холодной воздушной массой с акватории Охотского моря, идущей с востока на запад. Перепад температур между ними составлял более 18 градусов, что и привело к сильным дождям.

Из-за дождей один населенный пункт оказался отрезан от сообщения в Приморье. Это село Садовое в Пограничном округе, его население составляет порядка 50 человек, сообщает PrimaMedia со ссылкой на главного инженера «Примавтодора» Антона Гаврилишина. По его словам, перед населенным пунктом есть временный объезд, который залило дождями. Из-за этого было закрыто движение и для легковых, и для грузовых машин.