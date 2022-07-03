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Синоптики предупредили москвичей о температуре выше нормы в июле

Центральный федеральный округ (meteoinfo.ru)В Москве в июле температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-1,5 градуса, сообщила «РИА Новости» главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

«Что касается осадков, то их, наиболее вероятно, в этом месяце в Москве будет меньше нормы. Если норма составляет порядка 86-90 мм, то в этом июле количество осадков не превысит 60 мм, то есть оно будет недостаточным», — сказала Макарова.

По ее словам, со вторника, 5 июля, синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди в столице, они пройдут в некоторых районах Москвы.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

По данным Гидрометцентра, 3 июля в Москве ожидается от плюс 29 до 31 градуса. День пройдет преимущественно без осадков, будет переменная облачность.

В столице 3 и 4 июля с 10:00 до 18:00 объявлен оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности из-за жары — местами ожидается от плюс 30 до плюс 32 градусов. Также до 17:00 4 июля в Москве действует желтый уровень пожарной опасности.

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