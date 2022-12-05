Директор Ивана Краско назвал плановой госпитализацию актера

Иван Краско (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали для проведения планового обследования. Об этом РБК рассказал директор актера Вячеслав Смородинов, отметив, что госпитализация была запланирована.

«У него госпитализация не неожиданная, это все в планах было. Его отвезли. Скорую никто не вызывал. Краско знал, когда он ляжет в больницу. Это плановое обследование в конце года. Раз в полгода стараемся его класть в больницу», — сообщил Смородинов.

Он добавил, что 92-летний Краско пробудет в медучреждении полмесяца. «Пока ничего не подтверждено, за две недели выяснят, что и как [со здоровьем Краско]», — уточнил Смородинов.

В июле этого года Краско также госпитализировали. В больницу актера увезли с дачи. Смородинов в разговоре с РБК тогда говорил, что у Краско, «предварительно, непорядки с сердцем и жидкость в легких обнаружена».

Ивану Краско родился в деревне Вартемяки Ленинградской области 23 сентября 1930 года. В петербургском театре им. В.Ф. Комиссаржевской он играет с 1965 года. Также сотрудничал с Академическим Большим драматическим театром им. Г.А. Товстоногова, Ленинградским театром драмы и комедии и другими театрами. Снялся более чем в 200 фильмах, среди которых «Мы из будущего 2», «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Сын полка», «Господин оформитель» и других. В 1992 году указом президента актеру присвоили звание народного артиста России.