Директор Ивана Краско назвал плановой госпитализацию актера
Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали для проведения планового обследования. Об этом РБК рассказал директор актера Вячеслав Смородинов, отметив, что госпитализация была запланирована.
«У него госпитализация не неожиданная, это все в планах было. Его отвезли. Скорую никто не вызывал. Краско знал, когда он ляжет в больницу. Это плановое обследование в конце года. Раз в полгода стараемся его класть в больницу», — сообщил Смородинов.
Он добавил, что 92-летний Краско пробудет в медучреждении полмесяца. «Пока ничего не подтверждено, за две недели выяснят, что и как [со здоровьем Краско]», — уточнил Смородинов.
В июле этого года Краско также госпитализировали. В больницу актера увезли с дачи. Смородинов в разговоре с РБК тогда говорил, что у Краско, «предварительно, непорядки с сердцем и жидкость в легких обнаружена».
Ивану Краско родился в деревне Вартемяки Ленинградской области 23 сентября 1930 года. В петербургском театре им. В.Ф. Комиссаржевской он играет с 1965 года. Также сотрудничал с Академическим Большим драматическим театром им. Г.А. Товстоногова, Ленинградским театром драмы и комедии и другими театрами. Снялся более чем в 200 фильмах, среди которых «Мы из будущего 2», «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Сын полка», «Господин оформитель» и других. В 1992 году указом президента актеру присвоили звание народного артиста России.