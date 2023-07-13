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Власти Москвы утвердили даты празднования Дня города

Правительство Москвы назначило 9 и 10 сентября датами празднования Дня города в 2023 году
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

День города в Москве в 2023 году будут праздновать 9 и 10 сентября. Об этом говорится в распоряжении столичного правительства, документ подписал мэр Сергей Собянин.

За ходом выполнения этого распоряжения будет следить руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, говорится в документе.

В этом году столице исполняется 876 лет.

В прошлом году москвичи отмечали День города 10 и 11 сентября. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова,10 сентября на городском транспорте было совершено 8,3 млн поездок, что на 1,1 млн (или 15%) больше, чем в праздничную субботу годом ранее. Наибольшая нагрузка пришлась на метро и МЦК, которые работали без ночного перерыва. Более 525 тыс. пассажиров приехали на День города в центр Москвы на метро.

Помимо этого, в Москве прошли основные мероприятия более чем на 200 разных площадках по всей Москве. Они прошли в каждом округе столицы, но главные из них состоялись в центре. В частности, на площади Революции были организованы мастер-классы, в ходе которых было предложено разработать собственный дизайн вагона метро или создать головной убор в виде башен центра «Москва-Сити».

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