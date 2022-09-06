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Мэрия Москвы опубликовала программу фестиваля в честь Дня города

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Столичная мэрия опубликовала список основных мероприятий, которые пройдут более чем на 200 разных площадках по всей Москве ко Дню города. В 2022 году столица отмечает 875-летие, к этому приурочен фестиваль «День города», который пройдет с 9 по 11 сентября.

Мероприятия пройдут в каждом округе Москвы, но главные из них состоятся в центре. На площади Революции будут организованы мастер-классы, в ходе которых гостям предложат разработать собственный дизайн вагона метро или создать головной убор в виде башен делового центра «Москва-Сити».

Тверскую и прилегающие к ней улицы поделят на четыре тематические площадки, каждая из которых будет символизировать часть Москвы как живого организма: сердце, артерии, память и душу. Эти зоны расскажут об истории возникновения столицы, современном транспорте, промышленности и модной индустрии.

Тверская площадь станет площадкой для художников и тех, кто мечтает ими стать. На Тверском бульваре российские дизайнеры представят свои коллекции, посвященные Москве, а 11 сентября здесь состоится финал кубка «Московских сезонов» по шахматам.

На 19 площадках в округах организуют гастрономические шоу, где повара будут знакомить всех желающих с традиционными древнерусскими блюдами и расскажут секреты их приготовления. Вечером там заработают кинотеатры под открытым небом, где на экранах покажут шедевры отечественной киноклассики.

Не забудут и о спортивных мероприятиях: в центре столицы будет установлено футбольное поле, площадка для выступления борцов, синхронисток и гимнастов. Кроме того, напротив здания мэрии на Тверской улице будут расположены дорожки для фехтования, где также пройдут показательные выступления.

По традиции одним из основных центров празднования Дня города станет ВДНХ, где пройдут выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды, ралли ретроавтомобилей, соревнования по скейтбордингу, фестиваль уличного творчества «Путешествие в красках» и другие программы. В зеленом театре покажут музыкальную театральную постановку о любви, в Музейном городе организуют экскурсии и мастер-классы, а в павильоне «Макет Москвы» — светотехническое шоу.

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В парке «Зарядье» представят ключевые проекты столицы: «Мой район», «Здоровая Москва», «Московское долголетие», «Музеи Москвы», «Библиогород», «Уличный артист», «Спортивные выходные» и «Московские сезоны». Праздничные программы, концерты и фейерверки будут подготовлены и в других столичных парках.

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