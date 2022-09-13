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Ликсутов подвел итоги Дня города для столичного транспорта

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Московский транспорт в минувшие выходные принял на себя повышенную нагрузку в связи с празднованием Дня города 10–11 сентября и справился с ней успешно, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в субботу, 10 сентября, на городском транспорте было совершено 8,3 млн поездок, что на 1,1 млн (или 15%) больше, чем в праздничную субботу годом ранее.

Мэрия Москвы раскрыла праздничную программу Дня города
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Фото:АГН «Москва»

Наибольшая нагрузка пришлась на метро и МЦК, которые работали без ночного перерыва (с 05:30 субботы до 01:00 понедельника). Ликсутов отметил, что в ночные часы с 22:00 субботы до 5:00 воскресенья пассажиры совершили почти полмиллиона поездок. Более 525 тыс. пассажиров приехали на День города в центр Москвы на метро. Самыми популярными станциями метрополитена стали «ВДНХ» (масштабные мероприятия на ВВЦ), «Китай-город» (ближайшая к парку Зарядье и Красной площади), «Пушкинская» (с выходом на Тверскую улицу) и «Комсомольская» (один из крупнейших транспортных узлов междугородного значения, включая три вокзала). На МЦД, по данным заммэра, самыми востребованными оказались станции «Савеловская», «Белорусская» и «Славянский бульвар» (все они относятся к первому диаметру городской электрички, МЦД-1).

Говоря о популярности разных видов транспорта, из указанных 8,3 млн поездок две трети пришлось на метрополитен и Московское центральное кольцо. Это 5,44 млн пассажиров, или 66% от общего потока. Трамваи, электробусы и автобусы взяли на себя более четверти пассажиропотока — 2,38 млн поездок (29%). Московские центральные диаметры перевезли 450 тыс. (5%) пассажиров.

Теги
Дептранс Москва Максим Ликсутов День города Москвы московское метро МЦК общественный транспорт
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