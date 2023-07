Общественники не нашли Суровикина в «Матросской тишине»

Сергей Суровикин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что генерал Сергей Суровикин сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина».

«На этой неделе посетил СИЗО-6, СИЗО-1/77 («Матросская тишина), СИЗО-1/99 («Кремлевский централ») и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его», — написал Мельников в телеграм-канале.

«Удивительно, что [украинский журналист Анатолий Шарий] Шарий и ВЧК-ОГПУ продолжают утверждать обратное», — отметил Мельников.

Он сказал, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения о возможном нахождении Суровикина в Одинцовском районе, потому что это территория ОНК Московской области. «Но вряд ли он там, да и вообще в каком-либо месте принудительного содержания (данный факт очень сложно скрыть)», — заключил Мельников.

Суровикин не появлялся на публике с ночи на 24 июня после того, как записал видеообращение к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом остановить движение войск во время мятежа.

24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об ударе по лагерям его бойцов и о начале «марша справедливости» на Москву. Минобороны России обвинения Пригожина опровергло, президент Владимир Путин назвал его действия «ударом в спину». Продвижение техники ЧВК было остановлено вечером 24 июня после переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с основателем «Вагнера». Пригожину разрешили уехать в Белоруссию, уголовное дело о мятеже против него было прекращено. Кремль пообещал, что участвовавшие в событиях бойцы ЧВК не будут преследоваться.

Вскоре в газете The New York Times появился материал, в котором со ссылкой на источники утверждалось, что генерал Суровикин мог знать о планах мятежа Пригожина и ЧВК «Вагнер». В Кремле назвали это утверждение спекуляцией.



После этого газета The Financial Times 29 июня со ссылкой на источники написала, что Суровикин задержан. По данным газеты не ясно, обвинен ли замкомандующего в заговоре или задержан для допроса. Агентство Bloomberg утверждало, что Суровикина в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры о его связях с Пригожиным.

Дочь Суровикина Вероника в разговоре с телеграм-каналом Baza опровергла информацию о возможном аресте отца. Она также напомнила, что генерал «никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал».

Накануне председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Суровикин на отдыхе. «Суровикин сейчас отдыхает. Пока недоступен», — ответил Картаполов на вопрос журналиста телеграм-канала Shot.