Полиция завершила расследование дела против нарколога Брюна

Евгений Брюн (Фото: пресс-служба Кузьминского суда)

В Москве завершено расследование уголовного дела о мошенническом хищении бюджетных средств в отношении бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна, вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева и их предполагаемых сообщников, сообщает «Коммерсантъ».

Фигуранты уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Брюн, Якушев, а также глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров, начальник отдела по проведению торгов центра Людмила Еременкина и гендиректор ООО «Микротехнологии» подписали протокол об окончании следственных действий по уголовному делу.

Потерпевшими по уголовному делу следствие признало департамент здравоохранения Москвы и Московский научно-практического центр наркологии.

Брюна задержали 19 августа 2022 года вместе с Якушевым по делу о хищении 20 млн руб. Обоих отправили под домашний арест, им грозит до десяти лет лишения свободы. Позже сумма предполагаемого ущерба бюджету выросла до 138 млн руб.

Источник РБК сообщал, что главного нарколога заподозрили в создании мошеннической схемы закупки тестов на наркотики и алкоголь по завышенным ценам. По данным собеседника, в схеме участвовали компании, связанные с женой Якушева.

Как позже сообщили в прокуратуре, Брюну и Якушеву предъявили обвинения в хищении через подконтрольные фирмы не менее 20 млн руб. путем поставок для Московского научно-практического центра наркологии медицинских изделий по значительно завышенным ценам.

Брюн являлся главным внештатным наркологом Минздрава с 2009 года. Врача сняли с этой должности, после того как появилась информация о его задержании. Информация о Брюне на сайте Минздрава была удалена, ведомство пообещало, что будет оказывать содействие следствию.