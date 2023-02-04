Наркологи сравнили с шарлатанством «новый способ лечения алкоголизма»

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Новый способ лечения с помощью одного гормонального антидепрессанта не сможет помочь человеку избавиться от зависимости, сообщили РБК опрошенные наркологи. Исследование подразумевало лечение с помощью препарата МАР4343 на основе гормона прегненолона.

«Прегненолон — это предшественник многих стероидных гормонов. Исследования по нему идут давно, какого-то значимого действия он на организм не оказывает. Думаю, что это рекламный ход», — объяснил РБК врач-нарколог Василий Шуров.

Сомнительное влияние гормона на организм человека отметил и врач-нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«На самом деле у нас не один гормон стресса, а несколько. И кортикостерон [гормон стресса] не относится к ведущим гормонам, а к второстепенным. На первый план выходит такой гормон, как кортизол. Поэтому этот момент несколько притянут за уши. Что-то взяли, что-то нашли, что-то второстепенное улучшилось», — заключил Исаев.

Оба эксперта отметили важность системного подхода, совмещения медикаментозного лечения с психотерапией.

«Здесь масса биохимических цепочек. И чтобы можно было воздействовать на какой-то один биохимический агент и сразу все победить — шарлатанством попахивает. Как правило, все держится на дисбалансе таких гормонов, как дофамин и серотонин. И если где-то ожидаем каких-то сдвигов, то именно в этой системе, а никак не в системе кортикостероидов», — заявил Руслан Исаев.

«Не существует препаратов, любой зависимый человек должен настроиться на длительную работу психотерапевтическую. Это могут быть препараты, блокирующие ацетальдегиддегидрогеназу. Мы действительно используем антидепрессанты для выравнивания эмоционального фона и другие группы препаратов для купирования патологического влечения. Но это длительный прием препаратов, психотерапия. Некоторые люди только в условиях реабилитации могут выздоравливать. Это в чистом виде газетная утка», — сообщил РБК врач-нарколог Василий Шуров.

Ученые из исследовательского института Скриппса в январе этого года опубликовали исследование о снижении алкогольной зависимости у мышей благодаря препарату с МАР4343, производного от прегненолона. В начале эксперимента ученые вызвали у грызунов алкогольную зависимость, накачивая их парами алкоголя. А в дальнейшем проверили гипотезу о влиянии гормона на организм животных в стрессовом состоянии отказа. Лечение с постепенным увеличением дозы препарата привело к снижению зависимости у самцов.

За 2022 год Минздрав выявил рост зависимости от алкоголя у сельского населения на 7%.