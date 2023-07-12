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Президент США впервые поедет в Финляндию не для встречи с россиянами

Президент США Джо Байден проведет встречу с финским президентом Саули Ниинистё в Хельсинки
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Джо Байден (справа) и Саули Ниинистё (Фото: Pete Marovich / Getty Images)

Президент США Джо Байден посетит Хельсинки для встречи с финским коллегой Саули Ниинистё. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Самолет Байдена приземлится в столице Финляндии после десяти вечера 12 июля. Официальная часть визита начнется 13 июля: около 13:00 Байден приедет в президентский дворец, где состоятся его переговоры с Ниинистё. На двустороннюю встречу отведено около 40 минут, затем финский лидер примет премьер-министров стран Северной Европы. После объединенной встречи, которая продлится около трех часов, Ниинистё и Байден проведут совместную пресс-конференцию.

По информации телерадиокомпании, Байдена будет сопровождать большая команда, отвечающая за его безопасность.

О том, что Байден может посетить Финляндию, сообщал телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с дискуссиями по этому вопросу. Тогда планы встретиться с Ниинистё были приурочены к вступлению Финляндии в НАТО в начале апреля. В Белом доме рассматривали эту поездку как возможность для президента подчеркнуть свое «достижение на посту» — расширение НАТО.

Сейчас американский лидер находится в Вильнюсе, где проходит саммит Североатлантического альянса.

Джо Байден станет шестым действующим президентом США, посетившим Финляндию за время своего пребывания на посту, и первым, кто отправится в страну не для встречи с российскими представителями. Так, напоминает Yle, в июле 2018 года экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетил Хельсинки для встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках визита, организованного Ниинистё. В 1997 году в страну приезжал Билл Клинтон — он тоже встречался с российским коллегой Борисом Ельциным.

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