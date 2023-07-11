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В Болгарии заявили, что успех ВСУ важнее запрета на кассетные боеприпасы

Премьер Болгарии Денков: успех Киева на поле боя важнее Конвенции по кассетным боеприпасам
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Достижения Вооруженных сил Украины на поле боя важнее подписанных конвенций, в частности о запрете использования кассетных боеприпасов, заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков.

«Мы находимся в состоянии полномасштабной войны. Когда идет война, соглашения важны, но еще важнее добиваться успехов на поле боя», — сказал он в эфире Sky News.

Денков добавил, что передача кассетных боеприпасов — это военный вопрос, а он не военнослужащий, поэтому не хочет «углубляться в эту тему».

Болгарский премьер напомнил, что Россия, так же как Украина и США, не подписывала Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую использование и передачу таких снарядов. София документ подписала.

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркивал, что в Вооруженных силах воздерживались и воздерживаются от применения кассетных боеприпасов в зоне военных действий на Украине. При этом он предупредил, что если США поставят Киеву кассетные боеприпасы, то российские военные будут вынуждены применить аналогичные средства.

Белый дом объявил о решении передать Украине кассетные боеприпасы 7 июля. Против этого выступили ООН, Великобритания, Германия, Испания, Канада, Австрия и Китай.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев дал США гарантии не использовать кассетные боеприпасы на «официально признанной» территории России. К ней украинская сторона не относит Крым, а также вошедшие в состав России осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. Они могут разрываться и спустя долгое время после применения.

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Теги
Болгария кассетные боеприпасы конвенция Украина
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