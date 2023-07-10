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СК завел дело после убийства замглавы отдела по мобилизации в Краснодаре

СК возбудил дело после убийства в Краснодаре замглавы отдела по мобилизации Ржицкого
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве замначальника отдела по мобилизации Станислава Ржицкого, сообщается в телеграм-канале управления ведомства по Краснодарскому краю.

В СК сообщили, что утром 10 июля около улицы Береговой в Краснодаре нашли тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Дело завели по ст.105 УК (убийство), по ней грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства Андрею Маслову доложить о ходе расследования данного уголовного дела. Обстоятельства произошедшего, лицо, совершившее преступление, и его мотивы пока не установлены, добавили в СК.

Об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого стало известно вечером 10 июля. Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, в Ржицкого выстрелили несколько раз.

Станиславу Ржицкому было 42 года. По данным ТАСС, он был капитаном 2-го ранга и бывшим командиром подлодки «Краснодар», состоящей в Черноморском флоте.

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Теги
убийство Краснодар мобилизация уголовное дело Следственный комитет
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