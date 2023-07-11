В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прозвучали несколько взрывов, сообщают украинские издания «Зеркало недели» и ТСН. Перед взрывами в Одесской области объявили воздушную тревогу. ТСН указывает, что они могут быть следствием работы ПВО.

Сирены тревоги включили в Киеве и Киевской области, в администрации региона сообщили о работе ПВО. Тревогу объявили также в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.

Накануне, в ночь на 10 июля, прогремели взрывы в Николаеве, перед этим там объявили воздушную тревогу. Глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что один удар пришелся по объекту инфраструктуры. В ту же ночь воздушную тревогу объявили также в Харьковской области и подконтрольной Украине части Херсонской области.

С середины осени 2022 года российские военные наносят удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Российское Минобороны утверждает, что удары наносятся только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре. Президент России Владимир Путин объяснял эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев долгое время отрицал свое участие в инциденте, однако 9 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр признала причастность украинских военных к этому взрыву.