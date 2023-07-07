Число погибших после взрыва во Львове увеличилось до 10 человек

О взрывах во Львове местные власти сообщили в ночь на 6 июля. Был поврежден объект критической инфраструктуры, также обломки ракеты попали в жилой дом. Москва настаивает, что не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры

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Число жертв взрыва в жилом доме во Львове, который прогремел после объявления на территории региона воздушной тревоги в ночь на 6 июля, увеличилось до 10 человек, сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Всего найдено 10 тел. Сейчас спасатели достают [последнего] погибшего из-под завалов. На этом спасательно-поисковая операция завершена», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Взрывы во Львове прозвучали в ночь на 6 июля, после объявления в регионе воздушной тревоги. Как сообщали украинские власти, был поврежден объект критической инфраструктуры, также обломки ракеты попали в жилой дом. Разрушенными оказались два этажа в двух подъездах, всего взрывом были повреждены 60 квартир, пострадали свыше 30 человек. Власти Львова ранее объявили двухдневный траур в связи с гибелью людей в результате обстрела.

Официально Минобороны об ударе по Львовской области в ночь на 6 июля не отчитывалось, но сообщило в сводке о «сосредоточенном ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства».

Источник агентства «РИА Новости» в Минобороны позднее сообщил, что ночной ракетный удар был нанесен по территории военной академии во Львове, где находились в том числе украинские военные и иностранные наемники. Там же могли находиться и британские танки.

В военном ведомстве неоднократно заявляли, что не наносят удары по гражданской инфраструктуре на Украине.