Антонов допустил неблагоприятный исход отношений с НАТО из-за саммита
Накануне саммита НАТО, который начнется 11 июля в Вильнюсе, атмосфера в информационном поле США накалилась, из-за чего ситуация скатывается к неблагоприятному исходу в противостоянии России и стран альянса, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводится в телеграм-канале диппредставительства в США.
«Делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе. Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии России и государств альянса», — говорится в заявлении Антонова.
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