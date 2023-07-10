Минобороны отчиталось об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Николаева и Краматорска

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные уничтожили склады боеприпасов объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ городов Николаев и Краматорск, сообщило в телеграм-канале российское Минобороны.

Другой склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ военные поразили в районе Торецка в Донецкой народной республике (ДНР).

За прошедшие сутки украинские силы пытались наступать на донецком, купянском, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Все попытки контратак, по данным Минобороны, были безуспешными. Потери Украиной личного состава на всех направлениях ведомство оценило более чем в 600 человек.

Кроме того, за сутки украинские войска потеряли:

один танк и четыре автомобиля на донецком направлении;

четыре боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация» на краснолиманском направлении;

пять боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20 на запорожском и южнодонецком направлениях;

боевую машину пехоты и два автомобиля на купянском направлении;

восемь автомобилей на херсонском направлении.

В районе Орехова в Запорожской области военные нанесли удар по пункту управления 47-й механизированной бригады ВСУ.