Минобороны отчиталось об уничтожении складов боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили склады боеприпасов объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ городов Николаев и Краматорск, сообщило в телеграм-канале российское Минобороны.
Другой склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ военные поразили в районе Торецка в Донецкой народной республике (ДНР).
За прошедшие сутки украинские силы пытались наступать на донецком, купянском, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Все попытки контратак, по данным Минобороны, были безуспешными. Потери Украиной личного состава на всех направлениях ведомство оценило более чем в 600 человек.
Кроме того, за сутки украинские войска потеряли:
- один танк и четыре автомобиля на донецком направлении;
- четыре боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация» на краснолиманском направлении;
- пять боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20 на запорожском и южнодонецком направлениях;
- боевую машину пехоты и два автомобиля на купянском направлении;
- восемь автомобилей на херсонском направлении.
В районе Орехова в Запорожской области военные нанесли удар по пункту управления 47-й механизированной бригады ВСУ.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
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