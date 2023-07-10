Минобороны России сообщило о перехвате пяти выпущенных ВСУ ракет С-200
Минобороны: российская ПВО перехватила пять выпущенных ВСУ ракет С-200
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять управляемых ракет С-200, выпущенных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Помимо этого российские военные уничтожили восемь украинских беспилотников в районах Хлеборобного в Запорожской области, Горловки и Марьинки в ДНР, Новокраснянки и Сватово в ЛНР.
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