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Минобороны отчиталось об уничтожении американской САУ и шведской РСЗО

Минобороны: уничтожены четыре танка, американская САУ и шведская РСЗО украинской армии
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские вооруженные силы уничтожили в ходе боев на территории ДНР четыре танка, три БМП, реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 «Vampire» чешского производства, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 «Paladin» производства США. Об этом сообщает Минобороны.

Также Минобороны сообщило о гибели в боях 180 солдат ВСУ и иностранных наемников. В районах населенных пунктов Карловка и Краматорск Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.

Утром 9 июля начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил об ударах российской авиации на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях. В частности, были уничтожены склад боеприпасов ВСУ в Дзержинском и склад материально-технического обеспечения ВСУ в Авдеевке. Кроме того, подразделения «Юга» отразили две попытки украинских сил прорвать оборону на лисичанском направлении — в районе населенных пунктов Спорное и Белогоровка, сообщал Астафьев.

Также группировка «Восток» уничтожила склад боеприпасов на южнодонецком направлении в районе села Шевченко и пункт управления беспилотной авиацией в районах восточнее Макаровки и северо-западнее Сторожевого.

Группировка «Центр» нанесла удары по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ на краснолиманском направлении, на сватовском направлении была отражена атака 66-й механизированной бригады украинских войск.

Минобороны отчиталось об уничтожении американской САУ и шведской РСЗО
Минобороны отчиталось об уничтожении американской САУ и шведской РСЗО

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