Вассерман опроверг госпитализацию словами «жив-здоров»

Анатолий Вассерман (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман опроверг сообщения о своей госпитализации.

«Сейчас в ряде телеграм-каналов появилась информация о моей якобы экстренной госпитализации. Не дождетесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика», — написал Вассерман в своем сообществе в «ВКонтакте».

Его представитель сказал РБК, что политика не госпитализировали, у него «просто был прием в поликлинике». «Есть определенные проблемы со здоровьем, но все поездки, которые у него запланированы, в силе», — добавил он.

Об экстренной госпитализации Вассермана сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, у 70-летнего депутата диагностировали сахарный диабет второго типа с осложнениями. Сам Вассерман сказал каналу, что сейчас проходит обследования, но задерживаться в больнице не хочет из-за плотного рабочего графика.

Анатолий Вассерман стал депутатом Госдумы в 2021 году, он присоединился к фракции «Справедливая Россия — За правду». Гражданином России Вассерман является с 2016 года (родился он на Украине).

Вассерман — многократный победитель «Своей игры», участник спортивного «Что? Где? Когда?», «Игр разума» и других интеллектуальных игр.