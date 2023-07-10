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Уровень воды в реке Хорота в Сочи повысился до опасной отметки

Мэрия Сочи: уровень воды в реке Хорота достиг опасной отметки

Уровень воды в реке Хорота в Сочи повысился до опасной отметки, сработали датчики, включены системы оповещения людей, сообщила мэрия в своем телеграм-канале.

«Уровень воды в реке пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте, принять все необходимые меры предосторожности», — заявили в администрации города.

Вечером 9 июля в Адлерском районе Сочи выпало 100 мм осадков, в Хостинском районе — 80 мм осадков. В мэрии предупреждают, что сильный ливень может продолжиться, штормовое предупреждение действует до конца суток 10 июля.

Из-за проливных дождей оказались затоплены несколько жилых домов в Хостинском районе, потоки воды снесли больше десятка автомобилей, сообщали в МЧС. Между Сочи и Гагрским районом Абхазии сильный ливень размыл 200 метров железнодорожных путей, движение поездов приостановили. Администрация закрыла все городские пляжи в городе, купание запрещено до 11 июля.

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