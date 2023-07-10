Шесть человек погибли после нападения неизвестного с ножом на детский сад в Китае

Шесть человек погибли при нападении на детский сад в Китае

Шесть человек погибли и один ранен в результате нападения с ножом на детский сад в юго-восточной провинции Китая Гуандун. Об этом телерадиокомпании BBC сообщила полиция.

По данным правоохранительных органов, 25-летний мужчина по фамилии Ву был арестован. Агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря городского правительства уточняет, что нападение было совершено на детский сад в уезде Ляньцзян, в числе жертв — один учитель, двое родителей и трое учеников. Полиция назвала произошедшее случаем «преднамеренного нападения», мужчину задержали через 20 минут после атаки. Weibo сообщает, что имя нападавшего — Ву Муцзе, а инцидент все еще находится в стадии расследования.

В 2021 году мужчина с ножом напал на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. В результате атаки пострадали 18 человек – 16 детей и два воспитателя. Все пострадавшие были госпитализированы, два ребенка получили тяжелые ранения.

В 2018 году семь школьников погибли и еще 12 пострадали в результате действий неизвестного мужчины, напавшего на учащихся средней школы в китайской провинции Шэньси. Нападавшего удалось задержать.