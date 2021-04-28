Общество , 28 апр, 13:30
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В Китае мужчина с ножом ранил 18 человек в детском саду
Неизвестный с ножом совершил нападение на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщает Xinhua.
По предварительным данным, в результате инцидента в городе Бэйлю пострадали 18 человек, в том числе 16 детей и два воспитателя.
По данным данным Global Times, все пострадавшие сейчас госпитализированы. Двое детей получили тяжелые ранения.
Подозреваемый в нападении на детский сад задержан. Все обстоятельства происшествия выясняются.