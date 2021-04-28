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В Китае мужчина с ножом ранил 18 человек в детском саду

Фото: 张扬 / Twitter
Фото: 张扬 / Twitter

Неизвестный с ножом совершил нападение на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщает Xinhua.

По предварительным данным, в результате инцидента в городе Бэйлю пострадали 18 человек, в том числе 16 детей и два воспитателя.

Мужчина ранил ножом четырех школьников в Китае
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Фото:Anthony Kwan / Getty Images

По данным данным Global Times, все пострадавшие сейчас госпитализированы. Двое детей получили тяжелые ранения.

Подозреваемый в нападении на детский сад задержан. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Осенью мужчина ранил ножом четырех школьников в китайской провинции Хунань. Нападавшего задержали.

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