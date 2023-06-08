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Шестеро детей пострадали после нападения мужчины с ножом во Франции

AFP: шестеро детей пострадали после нападения мужчины с ножом во французском Анси
Мужчина напал с ножом на группу детей в сопровождении взрослого на юго-востоке Франции, шестеро детей и взрослый получили ранения, пишет AFP. По данным Le Figaro, нападавшего удалось задержать, им оказался сирийский беженец
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Семь человек, в том числе шестеро маленьких детей, пострадали после нападения неизвестного с ножом в городе Анси на юго-востоке Франции, сообщают AFP и Le Figaro со ссылкой на источники.

По данным газеты, неизвестный напал на группу детей в сопровождении взрослого в парке «Сады Европы» у озера Анси (находится в городской черте), его удалось задержать.

Le Parisien пишет, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Источник Le Figaro в полиции позже уточнил, что речь идет о сирийском беженце, который ранее не привлекался полицией.

На месте находится множество спасателей, полиции и военных, отмечает Le Monde. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин уже заявил, что нападавшего удалось задержать «благодаря очень быстрому вмешательству полиции». Премьер-министр Элизабет Борн объявила, что уже вылетела в Анси.

В марте в результате нападения с ножом на рынке в Ницце пострадали двое мужчин 79 и 65 лет. Подозреваемого в нападении, также получившего травмы, задержали сотрудники полиции.

В феврале ученик средней школы Сен-Тома-д’Аквин в городе Сен-Жан-де-Люз на юго-западе Франции напал с ножом на учительницу испанского языка, она погибла. Инцидент произошел во время урока. Как сообщало издание France Bleu со ссылкой на показания одного из учащихся, школьник спрятал нож в листе бумаги, после чего направился к преподавательнице и ударил ее лезвием в грудь.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Франция нападения с ножом беженцы Дети
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