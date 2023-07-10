Затраты на увеличение МРОТ в два раза к 2030 году оценили в ₽2,4 трлн
К 2030 году минимальный размер оплаты труда может вырасти вдвое по сравнению с текущим годом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда, который ведомство представило на общественное обсуждение.
В Центральном экономико-математическом институте РАН подсчитали, что на удвоение МРОТ к 2030 году потребуется около 2,4 трлн руб. Специалисты считают, что это мера сократит уровень бедности и благодаря росту потребительского спроса простимулирует экономический рост страны на дополнительные 0,8 процентных пункта ВВП.
О необходимости вдвое увеличить МРОТ к 2030 году говорил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ 16 июня. Сейчас размер МРОТ составляет 16 242 руб. С 1 января 2024 года МРОТ увеличится до 19 242 руб.
Опрошенные РБК эксперты отмечали, что текущий размер МРОТ за вычетом 13% НДФЛ не обеспечивает прожиточный минимум. В результате граждане, получающие такие зарплаты, оказываются за чертой бедности. Министр труда Антон Котяков говорил, что, согласно расчетам правительства, к 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 30%.
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